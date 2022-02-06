В Киеве произошел пожар в многоэтажке: очевидцы говорят о взрыве и поджоге. Фото

В Голосеевском районе Киева ночью 6 февраля неизвестные якобы умышленно подожгли квартиру. Помещение выгорело, жертв и пострадавших нет.

ЧП произошло в многоэтажке на улице Ломоносова. Об этом в Telegram сообщает "dtp.kiev.ua" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Одна из жительниц дома заявила, что видела, как ночью молодые люди бросили что-то в окно квартиры и убежали.

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Впоследствии она услышала звуки взрыва, а спустя считанные минуты почувствовала запах дыма. Очевидец вызвала спасателей.

Женщина отметила, что в доме находится государственная исполнительная служба. Она предположила, что "злоумышленники пытались навредить им".

В результате пожара никто из людей не пострадал. Над его ликвидацией боролись восемь бойцов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Также на месте ЧП работали инспекторы полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля в результате пожара в девятиэтажке в Соломенском районе Киева погиб мужчина. Огонь уничтожил вещи хозяина сгоревшей квартиры, мебель и т. д.