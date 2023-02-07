В Киеве произошел пожар на 17-м этаже жилого дома: спасатели не смогли задействовать автолестницу из-за припаркованных авто. Фото

В Голосеевском районе Киеве в понедельник, 6 февраля, произошел пожар в офисном помещении на 17-м этаже многоэтажки. Спасатели не смогли задействовать автолестницу для тушения огня извне через запаркованную машинами территорию возле дома.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят эксперты.

Информация о пожаре на последнем этаже многоэтажного жилого дома по улице Василия Касияна, 2/1, к спасателям поступила 6 февраля в 22:48.

"По прибытию, бойцы установили, что возгорание произошло на одном из балконов на 17-м этаже с распространением пламени внутрь офисного помещения. Во время тушения пожара спасатели вывели 2 человека на свежий воздух. В 0:00 возгорание было локализовано на площади 70 квадратных метров и в 0:17, 7 февраля – ликвидировано", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели добавили, что из-за запаркованной частными машинами придомовой территории, тушение пожара было затруднено, так как они не смогли достаточно близко подъехать к месту происшествия. Кроме того, по этой же причине не было возможности задействовать автолестницу, с помощью которой можно было бы организовать тушение извне.

"Поэтому, бойцы ГСЧС прокладывали рукавную линию, которая отнимала драгоценное время, чтобы можно было ликвидировать пожар изнутри здания. Жертв и пострадавших нет", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Тарасовка Киевской области во время пожара в частном доме погиб мужчина. Предварительно причиной возникновения возгорания явилась неисправность электропроводки.

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