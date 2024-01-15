В Киеве произошел масштабный пожар в складском помещении. Фото и видео

В Голосеевском районе столицы в понедельник, 15 января, возник пожар в складском помещении. Спасатели тушили огонь на площади в 30 квадратных метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 15 января в 11:25 поступило сообщение о пожаре, возникшем на улице Сумской.

"В складском помещении горел утеплитель кровли. Пожар ликвидирован в 12:43 на площади в 300 квадратных метров. Предварительно, жертв и пострадавших нет", – сообщили в ГСЧС.

Напомним, в Деснянском районе столицы в субботу, 6 января, произошел пожар в частном гараже по улице Пуховской. Спасатели предотвратили возможный взрыв, когда вынесли из здания газовый баллон и бочку со смазкой. В Шевченковском районе Киева в пятницу, 12 января, загорелся припаркованный автомобиль. Происшествие произошло на улице Владимирской, напротив "красного" корпуса университета Шевченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе столицы в субботу, 13 января, произошел пожар в мусоросборнике многоэтажного дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.

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