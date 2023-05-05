В Киеве "прикрыли" точки с кальянами на Почтовой площади: оборудование мыли грязной водой из Днепра. Фото и видео

В Киеве на Почтовой площади приостановили деятельность нелегальных точек с кальянами, которые использовали табак неизвестного происхождения. Кроме того, работники этих объектов мыли грязной водой из Днепра колбы и оборудование для курения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления столичной Госпродпотребслужбы. Теперь владелец "бизнеса" не установлен (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Как сообщили специалисты, к ним поступила жалоба относительно кальянов сомнительного качества. По словам заявителя, в Киеве на Почтовой площади работают нелегальные лотки, где используется табак неизвестного происхождения.

"Несмотря на это, гражданин стал свидетелем того, как работник одной из таких точек промыл колбы для кальяна грязной водой из Днепра. По результатам мониторинговой проверки Госпродслужба, вместе с представителями НПУ и Департамента городского благоустройства, приостановила деятельность этих лотков и изъяли пуфы. Субъект хозяйствования не установлен", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Киеве зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Гражданам стало плохо после употребления готовой продукции, в том числе тостов с красной рыбой, в столичном общепите.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре девушка попала в реанимационное отделение больницы после употребления суши. У нее диагностировали острое отравление.

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