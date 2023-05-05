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В Киеве "прикрыли" точки с кальянами на Почтовой площади: оборудование мыли грязной водой из Днепра. Фото и видео

Олег Тимченко
Происшествия
2 минуты
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Незаконные точки работали на Почтовой площади в Киеве

В Киеве на Почтовой площади приостановили деятельность нелегальных точек с кальянами, которые использовали табак неизвестного происхождения. Кроме того, работники этих объектов мыли грязной водой из Днепра колбы и оборудование для курения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления столичной Госпродпотребслужбы. Теперь владелец "бизнеса" не установлен (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Как сообщили специалисты, к ним поступила жалоба относительно кальянов сомнительного качества. По словам заявителя, в Киеве на Почтовой площади работают нелегальные лотки, где используется табак неизвестного происхождения.

В Киеве "прикрыли" точки с кальянами на Почтовой площади: оборудование мыли грязной водой из Днепра. Фото и видео
В Киеве "прикрыли" точки с кальянами на Почтовой площади: оборудование мыли грязной водой из Днепра. Фото и видео

"Несмотря на это, гражданин стал свидетелем того, как работник одной из таких точек промыл колбы для кальяна грязной водой из Днепра. По результатам мониторинговой проверки Госпродслужба, вместе с представителями НПУ и Департамента городского благоустройства, приостановила деятельность этих лотков и изъяли пуфы. Субъект хозяйствования не установлен", – уточнили в пресс-службе.

В Киеве "прикрыли" точки с кальянами на Почтовой площади: оборудование мыли грязной водой из Днепра. Фото и видео
В Киеве "прикрыли" точки с кальянами на Почтовой площади: оборудование мыли грязной водой из Днепра. Фото и видео

Напомним, ранее в Киеве зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Гражданам стало плохо после употребления готовой продукции, в том числе тостов с красной рыбой, в столичном общепите.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре девушка попала в реанимационное отделение больницы после употребления суши. У нее диагностировали острое отравление.

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