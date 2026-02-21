В Киеве пожар в частном доме унес жизни двух человек. Фото с места

В Голосеевском районе Киева произошел пожар в частном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили в здании тела двух человек.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины и обстоятельства трагедии установят правоохранители.

По словам спасателей, в субботу, 21 февраля, в 09:52 поступило сообщение о пожаре в Голосеевском районе на улице Казацкой.

"На территории частной усадьбы, в одноэтажном частном доме возникло возгорание кровли. В ходе тушения пожарные обнаружили тела двух человек", – рассказали в ГСЧС.

В пресс-службе добавили, что спасатели ликвидировали пожар в 11:35 на площади 150 квадратных метров.

