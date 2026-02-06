В Киеве в гостинице 'Днепр' на Крещатике произошел второй за два дня пожар: все подробности. Фото

В Печерском районе Киева вечером 6 февраля произошел пожар. Второй раз за последние два дня возгорание случилось в гостинице "Днепр".

Об этом OBOZ.UA сообщил проинформированный источник. Отметим, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям рассказала о ЧП в гостинице на Печерске, однако конкретное название не указала.

Что известно о пожаре в столице

Вызов из-за возгорания поступил в ГСЧС в 17:58 пятницы. Все соответствующие службы оперативно выехали на место инцидента.

Пресс-служба проинформировала, что горел номер, расположенный на четвертом этаже отеля в центральной части города, на улице Крещатик. В чем причина – должны выяснить специалисты; в ГСЧС это не комментировали.

Ориентировочно за полчаса (в 18:27) пламя ликвидировали на площади 15 квадратных метров.

"Жертв и пострадавших нет", – добавили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Что предшествовало

За день до этого, 5 февраля, в "Днепре" тоже был пожар в номере, на этот раз – на третьем этаже. Огонь задел вдвое большую площадь, а именно 30 квадратных метров.

Из-за опасной ситуации из отеля эвакуировали почти 60 человек; никто не пострадал. О причине этого пожара подробностей также нет.

Как писал OBOZ.UA:

– 26 января на улице Крещатик в Киеве произошел пожар в четырехэтажном офисном здании, разрушивший покрытия между этажами. Наблюдалось сильное задымление.

– Ранее в Святошинском районе города загорелось складское здание. Спасатели несколько часов тушили огонь на площади 1500 квадратных метров.

