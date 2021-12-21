В Киеве посетитель магазина ударил охранника в голову из-за просьбы одеть маску. Видео

В центре Киева в магазине "Desigual" между посетителем и охранником возник конфликт, в результате которого последний получил травму головы. Покупатель отказался соблюдать карантинные ограничения и надеть маску на лицо.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. По факту инцидента открыто уголовное производство (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В магазине "Desigual", который находится в центральной части Киева, охранник, выполняя свои функциональные обязанности, пропускал в магазин лиц, соблюдающих карантинные ограничения. Туда пришли какие-то молодые люди, которые провоцировали конфликт, еще и самостоятельно снимали все это на видео. По требованию охранника надеть маску – мужчина отказался и нанес удар охраннику в голову. В результате – охранник получил травму", – говорится в сообщении.

Видео дня

Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что инцидент случился в начале декабря и по факту нанесения травм средней тяжести открыто уголовное производство.

Напомним, в Киеве 11 августа произошел конфликт между владельцем магазина "Ибис" и инспектором по парковке. Обе стороны применили газовый баллончик.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице 29 июля в супермаркете "Сильпо" посетители устроили массовую драку. Якобы инцидент произошел на улице Александра Архипенко.