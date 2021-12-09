В Киеве посетитель и охранник Александровской больницы устроили потасовку: известны подробности. Видео

В Александровской больнице Киева подрались охранник и посетитель. Якобы инцидент произошел из-за конфликта на стоянке.

Об этом сообщил Telegram-канал Реальный Киев. Событие случилось 6 декабря (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Охранник Александровской больницы в Киеве избил водителя машины, который заехал на территорию медучреждения и брызнул ему перцовым баллоном в лицо. Избитым оказался адвокат, ему диагностировали перелом руки", – говорится в сообщении.

В свою очередь в медучреждении сообщили, что во время конфликта также пострадал и сам охранник больницы. Мужчина остановил машину, которая пыталась заехать на территорию заведения и попросил сказать, сколько транспорт собирается здесь находится.

Видео дня

Водитель ответил, что не знает и добавил, "возможно и целый день". Сотрудник охраны предложил оставить машину на парковке.

"Такой ответ возмутил водителя – и он начал всячески оскорблять охранника, угрожать тем, что он помощник депутата, и требовать пропустить его авто. Получив повторный отказ, водитель вышел из своего авто, схватился за стоявший рядом металлический стул и бросил его в охранника. В дальнейшем водитель нанес удары охраннику в область паха и в голову. С целью самообороны охранник применил слезоточивый газ, что еще больше возмутило водителя, и он снова ударил охранника", – рассказали в больнице.

В медучреждении добавили, что на месте происшествия нет камер наблюдения, но тем не менее, у них есть свидетели, которые готовы дать показания правоохранителям.

Кроме того, они прокомментировали видео с инцидентом, которое было распространено в сети, отметив, что оно не полное.

"Оно (видео – Ред.) не может дать объективного представления о ситуации, ведь оно начинается именно с того момента, когда возмущенный охранник пытается защититься и отреагировать на спровоцированную ситуацию", – отметили в больнице.

Там добавили, что водителя, который в дальнейшем обратился за медицинской помощью, осмотрел врач-офтальмолог, также был сделан рентген кисти. От остальных предложенных медицинских услуг мужчина отказался.

"Охранник учреждения находится на лечении из-за тяжести состояния и в связи с многочисленными ушибами мягких тканей и внутренних органов", – резюмировали в больнице.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, по факту инцидента открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УКУ. Все обстоятельства конфликта установит следствие.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на улице Героев Днепра мужчина угрожал пистолетом киевлянину из-за того, что тот сделал ему замечание. Злоумышленник несколько раз выстрелил в воздух, а потом уехал на авто с места происшествия.