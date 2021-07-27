В Киеве полковник в отставке угрожал активистам из-за замечания в неправильной парковке

В Киеве "герой парковки", который представился полковником милиции в отставке, неадекватно отреагировал на замечание об остановке на тротуаре и вылил на активистов поток нецензурной брани. После этого "автохам" начал угрожать полицейским.

Соответствующее видео появилось в Facebook СтопХам UA. Так, водитель легкового Volkswagen ответил угрозами, когда ему напомнили о пункте 11.13 Правил дорожного движения Украины, в котором говорится, что движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещается (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Вы пожалеете, что со мной связались", – заявил он активистам.

На просьбу покинуть тротуар мужчина отметил: "Да не покину я его, ты не на того нарвался, сынок! Не съеду! Принципиально! И посмотрим, кто кого перетаскает".

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"У меня перед Родиной столько заслуг... Я тебе еще раз повторяю! Не стоит мне с вами связываться по статусу, по всему", – говорил мужчина.

Кроме того, он ругался, толкался, кривлялся, заявлял, что ему все равно, что его машина мешает пешеходам передвигаться по тротуару, а также пытался облить активистив водой.

Позже, когда на место происшествия прибыли полицейские "герой парковки" отказывался предоставлять им документы. Активист "СтопХам" сообщил, что на экс-милиционера будет составлен административный протокол за нарушение ПДД, однако предположил, что вряд ли эта ситуация станет для него наукой.