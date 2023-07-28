В Киеве патрульные спасли мужчину, который хотел прыгнуть с 16 этажа дома

В Деснянском районе Киева мужчина пытался совершить самоубийство, прыгнув с 16 этажа жилого дома. Правоохранителям удалось схватить гражданина за руки и перетащить в безопасное место.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Пока киевлянину ничего не угрожает.

"Инспекторы получили сообщение о попытке самоубийства в одной из многоэтажек на проспекте Червоной Калины (бывший проспект Маяковского. – Ред.). Не теряя времени, инспекторы Руслана Кузнецова и Дмитрий Закревский прибыли по адресу вызова. Полицейские быстро поднялись на 16 этаж дома, где обнаружили подавленного мужчину, который угрожал прыгнуть", – рассказали в пресс-службе.

Патрульным удалось успокоить гражданина и подобрать необходимые слова поддержки. Дождавшись удачного момента, инспекторы схватили мужчину за руки и силой перетащили в безопасное место. Правоохранители вызвали на место происшествия врачей, которые в дальнейшем госпитализировали киевлянина.

Напомним, в отдаленной лесополосе города Васильков Киевской области в понедельник, 3 июля, обнаружили тело несовершеннолетней девочки. По предварительной информации, она совершила самоубийство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области 22-летняя девушка выпрыгнула из окна дома на четвертом этаже и упала на кровлю подъезда. Ее оперативно госпитализировали в медицинское учреждение.

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