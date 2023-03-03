В Киеве покупатель приобрел хлеб с ''сюрпризом'': мертвая мышь в подарок. Фото

В Киеве в одном из супермаркетов покупатель, якобы, нашел небольшое дополнение в упаковке с белым хлебом. Там была мертвая мышь.

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Соответствующее фото было опубликовано в социальных сетях. Как там оказался грызун, неизвестно.

"Покупаешь хлеб, а там подарок", – говорится в сообщении.

На снимке можно увидеть, что клиент держит в руке упаковку с хлебом. Под пленкой находится мышь, судя по всему, уже мертвая. Где было сделано фото и как на такое "дополнение" отреагировали в магазине, не сообщалось.

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