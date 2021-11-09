В Киеве похитили "радость коллекционеров": детали преступления

В Голосеевском районе Киева произошла необычная кража. Из частного дома преступники украли восемь бутылок коллекционного вина.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это случилось на улице Передовой. Воры воспользовались тем, что владельцы жилья сутки были в отъезде.

"Преступники проникли в подвальное помещение дома через окно – оно было закреплено монтажной пеной и его просто выдавили. Затем с заднего входа открыли дверь и таким образом вынесли добычу", – рассказал источник.

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По его словам, злоумышленники забрали четыре велосипеда, несколько комплектов автомобильной резины, но самое главное – это восемь бутылок вина.

"Дело в том, что это настоящая радость ценителей вина, коллекционеров – "Массандра" урожая 1939-41 годов. Стоимость одной бутылки доходит до 30 тысяч гривен, а украдено восемь. Знают ли воры о реальной стоимости такого коллекционного вина – неизвестно, но скорее всего его просто выпьют", – считает наш собеседник.

Также 8 ноября преступники обчистили еще один частный дом, но уже в Деснянском районе столицы – на улице Макаренко. В этом случае ворам хватило трех часов отсутствия хозяев. За это время они нашли 40 тысяч гривен и ювелирные украшения, а затем скрылись.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошло несколько нападений на женщин – причем не на улице, а в квартирах. Жертвой преступников стала даже известная судья, которую связали прямо в кровати.

Также мы рассказывали, что в октябре в столице произошло почти 2,5 тысячи краж. Воры пользуются беспечностью киевлян и гостей столицы и забирают миллионы.