В Киеве подростки устроили дикие забавы на кладбище. Видео

Пятеро подростков посреди ночи устроили шабаш на кладбище, снимали все это на видео и выложили запись в сеть. Двое парней и три девушки глумились над крестами и могилами.

Соответствующее видео опубликовал Telegram канал "Киев оперативный". На обнародованных кадрах видно, как одна из девушек вскарабкалась на крест и позировала на камеру, размахивая ногами (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Малолетние распивали алкоголь на могиле, показывали неприличные жесты, устраивали фотосессии на надгробиях, пытались открыть один из склепов.

Видео дня

Пользователи сети прокомментировали видео, возмущаясь таким поведением подростков. Благодаря изображению они также идентифицировали компанию подростков и даже получили признание от одного из них.

Алексей Костюк – именно так подписано его телефон в Telegram, подтвердил, что таким диким образом забавлялся на кладбище вместе со своей компанией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве другие несовершеннолетние девушки устроили пьянку прямо на территории одного из городских кладбищ. Для "отдыха" они выбрали столик с двумя рядами у могилы.

А на Волыни школьники устроили танцы на кладбище и фотосессию с портретами умерших людей, а затем опубликовали соответствующее видео в соцсети TikTok.