В Киеве подростки курили прямо в вагоне метро. Видео

В метро Киева компания подростков, несмотря на запрет, курили прямо в вагоне. Кроме молодых людей, больше в поезде никого не было.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Сейчас. Когда произошел инцидент не сообщалось (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Как скоро услышим извинения за курение в вагонах метро?", – говорится в сообщении.

На видеозаписи можно увидеть, что двое подростков курят в вагоне, при этом один из них забрался на сиденье и открыл окно. Рядом с ними с ними сидит еще один парень.

Видео дня

Как рассказала OBOZREVATEL заместитель начальника киевского метрополитена Наталья Макогон, они уже обратились по этому факту с заявлением в полицию.

Напомним, ранее в метро Киеве одна из пассажирок ехала без маски в вагоне. На просьбу полицейского одеть средство защиты, девушка ответила грубостью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в метро Киева двое молодых людей, не смотря на запрет, курили прямо в вагоне. Позднее подростков разыскали правоохранители.