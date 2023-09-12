В Киеве патрульные помогли 7-летней девочке, которая не могла разбудить пьяную мать на пляже. Фото

В Святошинском районе Киева правоохранители помогли 7-летней девочке. Мать ребенка спала на пляже в состоянии алкогольного опьянения и не реагировала на попытки дочери разбудить его.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем этим вопросом будут заниматься инспекторам ювенальной превенции.

"У озера маленький ребенок не может разбудить нетрезвых родителей, которые спят на земле", – такой вызов получили патрульные. Событие произошло в Святошинском районе. Блюстители порядка быстро прибыли на место, где обнаружили 7-летнюю девочку и ее мать, которая спала на земле", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители добавили, что когда женщину разбудили и пытались с ней пообщаться, то она возмутилась и не шла на контакт с полицейскими. Кроме того, у нее были явные признаки алкогольного опьянения. Поэтому гражданку и его ребенка доставили в управление полиции и передали инспекторам ювенальной превенции.

Напомним, в Деснянском районе Киева водитель Volkswagen протаранил Jeep. Как оказалось, виновница аварии села за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также хранила наркотики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева во время комендантского часа заметили женщину и мужчину, гулявших с 9-месячным сыном во время комендантского часа. Как оказалось, супруги вели себя неадекватно и имели признаки наркотического опьянения.

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