В Киеве патрульные и бойцы ГСЧС во время пожара спасли пенсионера. Видео

В Шевченковском районе столицы Киева стражи порядка помогли спасти пенсионера во время пожара в многоэтажке. Событие произошло на улице Подгорной.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Причины и обстоятельства возникновения возгорания установят эксперты.

"В Киеве мы спасли жизнь мужчине, оказавшемуся в огненной ловушке. Вчера (16 февраля) патрульные получили сообщение о пожаре в одной из многоэтажек Шевченковского района. Не теряя ни минуты, напарники Виктор Воробьев и Дмитрий Беляк перекрыли движение транспорта и эвакуировали жителей дома. Совместно со спасателями мы поднялись на 8-й этаж, где произошло возгорание, и эвакуировали из квартиры пожилого мужчины", – говорится в сообщении.

Патрульные помогли транспортировать к медикам, которые госпитализировали киевлянина в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в пятницу, 16 февраля, произошел пожар в гимназии в Соломенском районе столицы. Кроме того, возгорание произошло в многоэтажном доме, во время которого, по словам очевидцев, был слышен взрыв.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!