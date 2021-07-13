В Киеве в одном из автобусов рухнула часть крыши: реакция пассажиров удивила. Фото

В Киеве заметили автобус, в котором оборвалась часть потолка и нависла прямо над головами пассажиров. Инцидент произошел на Троещине.

Фото поврежденной крыши опубликовал телеканал "Киев". На нем видно, что открепленная часть потолка болталась прямо над головой пассажиров. Автобус, в котором сломался элемент салона работает на маршруте №73 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Автобус этого маршрута соединяет отдаленные районы Троещины со станцией метро "Героев Днепра". Примечательно, что ни один из пассажиров не испугался и не обращал на открепленную деталь никакого внимания.

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"Единственный маршрут, чтобы вечером попасть с Оболони на Троещину и тот угрожает жизни пассажиров", – отметили неравнодушные жители района.

Отметим, 29 апреля, в Киеве на проспекте Правды загорелся автобус, следовавший по маршруту №102. Спасатели оперативно потушили возгорание. Обошлось без жертв и пострадавших.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель маршрутного автобуса №718 решил объехать затор на дороге по зеленой зоне. Его привлекли к административной ответственности.