В Киеве на проспекте Правды полностью сгорел коммунальный автобус. Фото

В четверг, 29 апреля, в Киеве на проспекте Правды загорелся автобус, следовавший по маршруту №102.

Об этом сообщило издание Цензор.НЕТ.

Автобус маршрута №102 (маршрут Кинотеатр "Братислава" – улица Светлицкого, – Ред.) загорелся на остановке" Ощадбанк ".

"Возгорание началось с моторного отсека и быстро распространилось на весь салон. Пожарные оперативно приступили к тушению пожара. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Как сообщили в ГСЧС Киева на месте происшествия работало 3 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Напомним, вечером. 28 апреля, в Куреневском троллейбусном депо №4 столкнулись 3 троллейбуса. В коммунальном предприятии "Киевпастранс" отчитались, что транспортные средства уже починили и они вышли на свои маршруты.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Голосеевском районе Киева в четверг утром, 29 апреля, на улице Академика Заболотного во время движения загорелся микроавтобус. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.