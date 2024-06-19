В Киеве обрушилась пешеходная часть моста на Жилянской: движение перекрыто. Фото и видео

В среду, 19 июня, на одном из путепроводов Киева рухнула часть конструкций. Авария произошла на мосту на Жилянской.

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Об этом сообщили местные Telegram-каналы. По информации источника OBOZ.UA, к счастью, обошлось без жертв.

В сети публикуют фото и видео с места происшествия. Как видно из кадров, на Воздухофлотском путепроводе произошел частичный обрушение пешеходной части моста и ограничителей на ней.

Из-за обвала фрагментов моста на трамвайную линию задерживается движение трамваев №1 и №3. Также временно перекрыто движение авто вдоль трамвайной линии. Об этом сообщили в КГГА.

"В настоящее время автомобильное движение перекрыто на границе улиц Борщаговской и Жилянской (под путепроводом)", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что "Киевпасстранс" планирует организовать движение автобусов по маршруту трамвая № 3, о чем будет дополнительно сообщено.

В Патрульной полиции Киева уточнили, что движение транспорта на Борщаговской улице перекрыто в обоих направлениях.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели ГСЧС и КАРС, убирают обрушенные конструкции, чтобы как можно быстрее восстановить возможность дорожного движения.

Как прокомментировали OBOZ.UA в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, пострадавших среди людей нет, также не повреждены проезжавшие возле места происшествия автомобили.

По информации КГГА, В этом году было запланировано провести ремонт Воздухофлотского путепровода. Но, как показывают события, мост "устал" и не дождался ремонта.