В Киеве обломки сбитого российского СУ-27 упали во двор частного дома: оккупант погиб. Фото

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В небе над Киевом силы противовоздушной обороны Украины сбили самолет оккупантов СУ-27. Пилот успел катапультироваться, но он погиб из-за того, что не раскрылся парашют.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Обломки техники страны-агрессора упали во двор частного дома на Осокорках.

"Останки российского СУ-27, сбитого над столицей. Пилот катапультировался, но парашют не раскрылся, и он погиб. Киев, Осокорки", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что самолет упал рядом с частным домом, в результате чего строение загорелось.

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Су-27 (по классификации НАТО – Flanker) – советский тяжелый многоцелевой высокоманевровый всепогодный истребитель четвертого поколения. Разработан в ДКБ Сухого, в 1982 году принят на вооружение Советских ВВС. После распада СССР производился в России.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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