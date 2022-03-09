В Киеве обломки сбитого российского СУ-27 упали во двор частного дома: оккупант погиб. Фото
В небе над Киевом силы противовоздушной обороны Украины сбили самолет оккупантов СУ-27. Пилот успел катапультироваться, но он погиб из-за того, что не раскрылся парашют.
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Обломки техники страны-агрессора упали во двор частного дома на Осокорках.
"Останки российского СУ-27, сбитого над столицей. Пилот катапультировался, но парашют не раскрылся, и он погиб. Киев, Осокорки", – говорится в сообщении.
На опубликованных фото можно увидеть, что самолет упал рядом с частным домом, в результате чего строение загорелось.
Су-27 (по классификации НАТО – Flanker) – советский тяжелый многоцелевой высокоманевровый всепогодный истребитель четвертого поколения. Разработан в ДКБ Сухого, в 1982 году принят на вооружение Советских ВВС. После распада СССР производился в России.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.
В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.
Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.
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