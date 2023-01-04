В Киеве неуправляемый Mercedes протащил водителя по дороге и протаранил припаркованную легковушку. Фото

В Шевченковском районе Киева неуправляемый Mercedes протянул водителя за ногу по дороге и протаранил припаркованную легковушку. Пострадавший госпитализирован в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства автопроисшествия установят следователи.

"Нарушение ПДД приводит к несчастным случаям. Событие произошло вчера в Шевченковском районе. Как пояснил патрульным 51-летний водитель Mercedes-Benz, причиной происшествия стало то, что он забыл включить стояночный тормоз, когда выходил из автомобиля, чтобы закрыть ворота", – рассказали в полиции

Неуправляемая машина покатилась вперед и ударила припаркованный неподалеку автомобиль Skoda. В это время владелец Mercedes пытался остановить транспорт, но не смог. Он случайно зацепился за дверь и автомобиль протащил его. Мужчину с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, в селе Старые Петровцы Киевской области в воскресенье, 1 января, пьяный водитель автомобиля Volkswagen на скорости въехал в забор частного дома. В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки. В Подольском районе Киева в ночь с 3 на 4 января водитель Honda CR-V протаранил 5 припаркованных автомобилей. Предварительно виновник ДТП был пьян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Пивцы Киевской области 3 января произошло ДТП с участием Lanos и грузовика. От полученных травм в больнице скончался пассажир легковушки.

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