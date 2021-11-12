В Киеве нашли мертвым военнослужащего ВСУ, который исчез из госпиталя: детали ЧП

В Печерском районе Киева на территории Главного военного клинического госпиталя обнаружили мертвым военнослужащего ВСУ Андрея Матющенко. Житель Черкасской области пропал еще 30 октября.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, тело мужчины нашли вечером 11 ноября на территории госпиталя в заброшенном строении. Он висел в петле.

По предварительной информации правоохранителей, мужчина покончил жизнь самоубийством, однако окончательные выводы должна сделать судебно-медицинская экспертиза.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство с пометкой "самоубийство").

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По информации родственников, вечером 30 октября Андрей Матющенко вышел из госпиталя, однако домой так и не вернулся. Его телефон был отключен, потому жена и отец забили тревогу.

С 1 ноября военнослужащий разыскивался Печерским управлением полиции Киева. Информацию об исчезновении человека стали распространять в социальных сетях и на новостных ресурсах.

К сожалению, чуда не произошло, Андрей Матющенко умер всего за месяц до 29-летия.

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