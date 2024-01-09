В Киеве на Воскресенке произошел пожар в кафе: дым увидели в нескольких районах столицы. Фото и видео

В Днепровском районе столицы во вторник, 9 января, произошел пожар в здании кафе. Происшествие случилось на улице Сирожупанников.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

"На Воскресенке масштабно горит кафе", – говорится в сообщении.

На опубликованном в видео можно увидеть последствия возгорания. В частности, пожар произошел на улице Сирожупанников – на место происшествия уже приехали спасатели, которые сразу начали тушить пожар.

Пока информации о погибших или пострадавших не поступало. Огонь гасили на площади в 30 квадратных метров. Дым от пожара видели не только в Днепровском, но и Деснянском районах города.

Напомним, в селе Дитятки Киевской области произошел пожар в частном доме. Находившиеся рядом полицейские спасли из горящего здания женщину, однако, к сожалению, погиб 48-летний мужчина. В Деснянском районе столицы в субботу, 6 января, произошел пожар в частном гараже по улице Пуховской. Спасатели предотвратили возможный взрыв, когда вынесли из здания газовый баллон и бочку со смазкой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева в понедельник, 8 января, недалеко от пересечения улиц Градинской и Радунской во время движения загорелся троллейбус. По предварительной версии, это произошло в результате поджога салона общественного транспорта.

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