В Гостомеле загорелась Свято-Покровская церковь: фото и детали

В Гостомеле Киевской области в пятницу, 22 апреля, возник пожар в Свято-Покровской церкви. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и приступили к тушению возгорания.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. По предварительной информации, жертв нет.

"К спасателям поступила информация о пожаре в Свято-Покровской церкви. На место происшествия оперативно прибыли бойцы ГСЧС, которые сразу же приступили к тушению возгорания. Информации о погибших или пострадавших не поступало", – рассказали в пресс-службе.

Причины возникновения пожара установит следствие.

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Напомним, в Васильковском районе Киевской области в четверг, 24 марта, в результате обстрелов со стороны российских оккупантов произошел пожар в складском помещении. Огонь распространился на площади более 4 тысяч квадратных метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 22 марта, российские оккупанты обстреляли город Бровары Киевской области. Снаряд попал на территорию одного из заводов, повредив 7 автобусов и хозяйственные постройки.