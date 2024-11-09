В Киеве на Троещине столкнулись легковушка и машина инкассаторов. Подробности аварии и фото

В Деснянском районе Киева в субботу, 9 ноября, произошла авария с участием легковушки и автомобиля инкассаторов. Машины столкнулись на улице Александры Экстер.

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Об этом сообщили в соцсетях. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

"На улице Александры Экстер произошла авария", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть последствия ДТП. В соцсетях уточнили, что якобы виновником аварии является водитель машины инкассаторов, который возвращал через двойную полосу и не заметил легковую машину. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Броварах Киевской области во время движения у прицепа легкового автомобиля оторвалось колесо и задело 4-летнюю девочку. Ребенка оперативно госпитализировали в больницу.

В Святошинском районе Киева водитель Audi, который, по информации следствия, находился за рулем под хмельком, во время комендантского часа протаранил припаркованную машину военного. В результате ДТП пострадали два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Березань Киевской области хлебовоз наехал на 76-летнюю женщину. К сожалению, от полученных травм пенсионерка погибла на месте ДТП

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