В Киеве на Троещине пьяный водитель протаранил отбойник и чуть не влетел в пешеходный переход. Фото и видео

В Деснянском районе Киева ночью с 10 на 11 мая легковушка на скорости протаранила отбойник и чуть не вылетела в пешеходный переход глубиной более четырех метров. По словам свидетелей, водитель машины был пьян.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства аварии установят правоохранители.

"Авто вылетело в отбойник на кольце между улицей Рональда Рейгана и проспектом Червоной Калины. Свидетели аварии говорят, что водитель был сильно пьян, пока его осматривают врачи. Муж называет себя пассажиром и отказывается проходить тест на алкоголь на месте", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия ДТП. Стоит добавить, что водителю очень повезло – за отбойником находится так называемая "яма" глубиной более четырех метров, где обустроен переход под дорогой и установлены многочисленные МАФы. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Днепровском районе Киева во вторник, 7 мая, произошла авария с участием грузовика и маршрутного автобуса. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в четверг, 9 мая, на улице Остафия Дашкевича легковушка в результате ДТП протаранила столб, в результате чего электроопора не выдержала и упала. Чтобы деблокировать пострадавшего водителя, на место вызвали спасателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!