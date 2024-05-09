В Киеве легковушка на скорости сбила бетонный столб: есть пострадавший. Фото и видео

В Днепровском районе Киева в четверг, 9 мая, на улице Остафия Дашкевича легковушка на скорости протаранила столб, в результате чего электроопора не выдержала и упала. Чтобы деблокировать пострадавшего водителя, на место вызвали спасателей.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"ДТП произошло по улице Остафия Дашкевича, не доезжая до остановки трамвая на Петра Запорожца. Легковушка Seat протаранила столб, в результате чего электроопора не выдержала и упала, также оборванные провода. Части авто разбросало на трамвайные пути", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП водителя авто сильно зажало в салоне – его деблокировали спасатели ГСЧС с помощью специнструмента и сразу в тяжелом состоянии передали врачам скорой помощи.

Стоит добавить, что в патрульной полиции Киева подтвердили информацию об авариях и сообщили, что из-за аварии на этом участке дороги затруднено движение транспорта.

Напомним, в Киеве полицейские задержали пьяного водителя BMW, который на улице Большая Васильковская выехал на встречную полосу и устроил тройное ДТП. В результате аварии есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетняя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева во вторник, 7 мая, произошла авария с участием грузовика и маршрутного автобуса. По предварительной информации, есть пострадавшие.

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