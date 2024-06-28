В Киеве на станции метро 'Золотые Ворота' пассажир попал под поезд: движение на зеленой ветке ограничено. Все подробности

В Киеве в пятницу, 28 июня, на станции метро "Золотые ворота" под поезд попал пассажир. В результате движение транспорта по красной ветке ограничено.

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Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Обстоятельства происшествия установят полицейские.

"Зеленая" линия метро: станции "Золотые ворота", "Дворец спорта" и пересадочный узел "Золотые ворота" – "Театральная" закрыты на вход для пассажиров. На станции "Золотые ворота" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Движение поездов на линии организовано от станции "Красный хутор" до "Кловской" и от "Сырца" до "Лукьяновской", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце мая в Киеве правоохранители задержали мужчину, который напал с ножом на пассажира столичной подземки. Как оказалось, нарушитель был нетрезв, а перед этим приставал к другим гражданам.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 27 июня, на станции метро "Университет" под поезд попал пассажир. В результате движение транспорта на красной ветке подземки было ограничено, мужчину, который получил травму ноги, который был госпитализирован в больницу.

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