В Киеве на станции метро 'Позняки' виднелся дым, люди жаловались на вонь: что случилось. Видео

В метрополитене Киева вечером в воскресенье, 10 ноября, произошло чрезвычайное происшествие. На станции "Позняки" жители столицы видели задымление и чувствовали неприятный запах.

Видео дня

Местные Telegram-каналы показали видео с места инцидента. Некоторые заявили, что вонь чувствовали пассажиры одного из движущихся вагонов еще с правого берега (где-то от "Выдубичей").

"На "Осокорках" поезд остановился и довольно долго не трогался. Между "Осокорками" и "Позняками" стало очень вонять", – рассказали авторы сообщества "Реальний Київ" со ссылкой на подписчиков.

OBOZ.UA стало известно, что проблема действительно была связана с некой поломкой в поезде.

Источник нашего издания в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердил факт задымления. Возможно, что-то произошло с тормозной системой. Открытого горения не было, уточнил собеседник.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 6 ноября в столичном метро на синей ветке пассажирка попала под поезд. Спасатели достали женщину и передали медикам; она получила травмы, но жива.

– В тот же день в Подольском районе Киева пассажиру стало плохо на станции метро "Почтовая площадь". Мужчине пытались оказать медпомощь, однако он скончался.

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