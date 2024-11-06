В киевском метро пассажир попал под поезд, станции синей ветки закрыты на вход: все подробности и видео

В среду, 6 ноября, в столичном метро произошла очередная трагедия. Там пассажир попал под поезд.

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Об этом сообщает КГГА. Отмечается, что станции синей ветки закрыты на вход. Остальные детали уточняются.

По информации источников OBOZ.UA, предварительно под поезд упала женщина. О ее состоянии пока неизвестно.

"Станции метро синей ветви "Дворец "Украина", "Лыбидская", "Голосеевская" и "Демеевская" закрыты на вход для пассажиров Движение поездов на линии организовано от станции "Героев Днепра" до станции "Олимпийская" и от станции "Теремки" до станции "Васильковская". На станции "Лыбидская" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", – говорится в сообщении КГГА.

Чиновники также пообещали об изменениях и возобновлении движения сообщить дополнительно

Напомним, что 6 ноября в Подольском районе Киева пассажиру стало плохо на станции метро "Почтовая площадь". Мужчине пытались оказать необходимую помощь, однако, к сожалению, он скончался.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 9 октября, временно закрывали на вход и выход станцию метро "Днепр". В соцсетях сообщили, что в вагоне одного из поездов обнаружили предмет, похожий на мину.

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