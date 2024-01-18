В Киеве на скорости столкнулись Tesla и Hyundai: водителя одного из авто зажало в салоне. Фото

В Днепровском районе Киева в среду, 17 января, произошла авария с участием Tesla и Hyundai. В результате ДТП водителя последнего авто зажало между водительским сиденьем и приборной панелью.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства ДТП установят правоохранители.

По словам спасателей, 17 января в 21:24 к ним поступило сообщение о том, что по Харьковскому шоссе (Днепровский район) произошла авария.

"В результате столкновения автомобиля Hyundai с автомобилем Tesla, водителя Hyundai зажало между водительским сиденьем и приборной панелью. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировались и передали пострадавшего медикам", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Святошинском районе Киева в воскресенье, 14 января, Skoda Fabia на скорости въехала в металлический отбойник. Чтобы достать из машины водителя, зажатого между водительским сиденьем и приборной панелью, вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева в среду, 17 января, КамАЗ с бетоносмесителем протаранил несколько легковушек, а затем въехал в витрину магазина. По предварительной информации, водителю автотранспорта стало плохо за рулем.

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