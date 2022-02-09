В Киеве на рабочего упал 9-тонный станок: мужчина погиб. Фото

В Голосеевском районе Киева в среду, 9 февраля, на мужчину упал 9-тонный станок. От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Трагедия произошла на улице Стройиндустрии.

"Предварительно было установлено, что в одном из цехов на работника упал девятитонный станок. От полученных травм мужчина, погиб мгновенно. На место происшествия вызвали спасателей, которые должны извлечь тело погибшего", – рассказал наш собеседник.

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В пресс-службе полиции Киева подтвердили информацию о происшествии и добавили, что причины трагедии установит следствие.

Как сообщил Telegram-канал Magnolia TV, погибшему рабочему около 45-50 лет.

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