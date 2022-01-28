В Одессе обрушилась стена дома, есть погибший и пострадавшие. Фото и видео

В Одессе в аварийном доме, что находится в Суворовском районе, произошло обрушение стены. Она упала прямо на строителей, которые в пятницу, 28 января, проводили демонтажные работы.

Вследствие ЧП пострадали три человека, один из которых погиб. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Обрушение стены на 2-м этаже во время планового демонтажа здания бывшего общежития цементного завода произошло около 11 часов утра.

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Троим пострадавшим потребовалась помощь спасателей. Одного из них сотрудники ГСЧС с помощью специальных ниш транспортировали с открытым переломом с 3-го этажа здания и передали работникам скорой медицинской помощи.

Отмечается, что один из пострадавших рабочих скончался в карете скорой. Как рассказали очевидцы в комментарии местному изданию "Думская", еще двое строителей тоже получили травмы.

Кроме того, во время ЧП в квартирах на первом и втором этажах аварийной части дома находились две семьи. К счастью, никто из них не пострадал.

СМИ также сообщает, что в апреле прошлого года в этом же доме прогремел взрыв бытового газа. Тогда в результате взрыва рухнуло перекрытие между вторым и третьим этажами. Хозяина квартиры на втором этаже взрывной волной выбросило из окна, позже он скончался в больнице. Также тогда пострадали две соседки.

Напомним, в Харькове произошла чрезвычайная ситуация. На проспекте Гагарина, 20 обрушилась стена нежилого здания.

Как сообщал OBOZREVATEL в 2020 году в Днепре во дворах на проспекте Дмитрия Яворницкого обвалилась часть кирпичной стены. Возле стены стояли несколько припаркованных автомобилей. Один из автомобилей получил существенные повреждения.

Ранее в жилом микрорайоне города Львова произошел обвал стены дома высотой в пять этажей. На момент разрушения в здании никого не было, пострадавших нет.