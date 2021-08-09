В Киеве на проспекте Курбаса произошло массовая авария: пробки в столице. Карта
В Киеве в понедельник, 9 августа, на проспекте Леся Курбаса произошло массовое ДТП. В результате аварии движение затруднено в сторону Кольцевой дороги.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. О пострадавших не сообщалось.
На фото, размещенном в сети, можно увидеть, что в результате столкновения механические повреждения получили минимум четыре автомобиля. Обстоятельства ДТП установят правоохранители.
Как свидетельствуют данные Google Maps в Киеве утром образовались пробки и тянучки. Так, проезд затруднено на Южном, Патона, Метро, Гаванском и Северном мостах.
Проблемы с движением есть на проспектах Романа Шухевича, Степана Бандеры, Броварском, Соборности (ДТП при заезде на мост Патона), Петра Григоренка, Николая Бажана, Академика Глушкова, Голосеевском, Валерия Лобановского, Победы и Воздухофлотском.
Пробки повлияли на скорость автомобилей на улицах Богатырской, Бориспольской (ДТП), Елены Телиги, Александра Довженка, Вадима Гетмана, Гарматной, Новой, Кольцевой и Большой Окружной дорогах.
Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, а также на Набережном шоссе.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 4 августа на проспекте Романа Шухевича внедорожник Ford сбил 24-летнюю девушку. Предварительно, пешеход переходила дорогу в запрещенном месте.