В Киеве на проспекте Курбаса произошло массовая авария: пробки в столице. Карта

В Киеве в понедельник, 9 августа, на проспекте Леся Курбаса произошло массовое ДТП. В результате аварии движение затруднено в сторону Кольцевой дороги.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. О пострадавших не сообщалось.

На фото, размещенном в сети, можно увидеть, что в результате столкновения механические повреждения получили минимум четыре автомобиля. Обстоятельства ДТП установят правоохранители.

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Как свидетельствуют данные Google Maps в Киеве утром образовались пробки и тянучки. Так, проезд затруднено на Южном, Патона, Метро, Гаванском и Северном мостах.

Проблемы с движением есть на проспектах Романа Шухевича, Степана Бандеры, Броварском, Соборности (ДТП при заезде на мост Патона), Петра Григоренка, Николая Бажана, Академика Глушкова, Голосеевском, Валерия Лобановского, Победы и Воздухофлотском.

Пробки повлияли на скорость автомобилей на улицах Богатырской, Бориспольской (ДТП), Елены Телиги, Александра Довженка, Вадима Гетмана, Гарматной, Новой, Кольцевой и Большой Окружной дорогах.

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, а также на Набережном шоссе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 4 августа на проспекте Романа Шухевича внедорожник Ford сбил 24-летнюю девушку. Предварительно, пешеход переходила дорогу в запрещенном месте.