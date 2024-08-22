В Киеве на проспекте Гузара произошло тройное ДТП: возникла пробка, на месте работают врачи. Фото и видео

В Киеве в четверг, 22 августа, на проспекте Любомира Гузара произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП образовалась пробка.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"На проспекте Любомира Гузара произошло ДТП с участием трех авто в районе медгородка. Усложнено движение в направлении центра города", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия столкновения. На месте происшествия находятся полицейские и врачи – официальной информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, в Киевской области с 1 января по 31 июля было зафиксировано 1065 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварий погибли 102 человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Тетиев Киевской области водитель легковушки сбил женщину и ее малолетнюю дочь. В результате ДТП пешеходы были травмированы – их госпитализировали в больницу.

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