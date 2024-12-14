В Киеве на проспекте Бажана во время движения загорелась легковушка. Подробности, фото и видео

В Дарницком районе Киева в субботу, 14 декабря, во время движения загорелся легковой автомобиль. Событие произошло на проспекте Николая Бажана.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Причины возникновения возгорания установят правоохранители.

"На проспекте Николая Бажана горит автомобиль в районе пересечения с улицей Ларисы Руденко", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия ЧП. На место оперативно прибыли спасатели, быстро потушившие пламя.

Со своей стороны в пресс-службе ГСЧС Киева уточнили, что, к счастью, в результате возгорания автомобиля Lanos, никто не пострадал.

Напомним, в Дарницком районе Киева в понедельник, 2 декабря, во время движения прямо на трамвайном пути загорелся легковой автомобиль. Событие произошло на улице Привокзальной.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в пятницу, 13 декабря, произошел масштабный пожар в административном здании. Во время тушения огня на площади 700 квадратных метров бойцы ГСЧС спасли двух человек.

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