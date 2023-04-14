В Киеве на проспекте Бандеры столкнулись легковушка и грузовик: возникла пробка. Видео

В Киеве в пятницу, 14 апреля, на проспекте Степана Бандеры произошла авария с участием легковушки и грузовика. В результате ДТП на этом участке дороги возникла пробка в сторону центра столицы.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Причины аварии установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Дорога перекрыта. На улице Телиги в сторону центра Volkswagen столкнулся с грузовиком. Водитель стоит поперек дороги и ждет в авто. Если думаете ехать на работу по этому пути, добавляйте минимум 45 минут ожидания", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что в результате аварии крайняя левая полоса дороги перекрыта легковушкой, а неподалеку на другой стоит грузовик. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Киевской области с 1 января по 31 марта зафиксировали 338 аварий с потерпевшими. К сожалению, в результате ДТП за первые три месяца 2023 года на дорогах региона погибли 39 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева пьяная водитель легковушки на скорости въехала в ограждение, в результате чего машина вылетела на клумбу и не менее 5 раз опрокинулась. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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