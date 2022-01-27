В Киеве на Подоле произошла авария с участием "автозака": движение трамваев было остановлено. Фото

Олег Тимченко
Происшествия
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Из-за ДТП было заблокировано движение трамваев

В Подольском районе Киева в четверг, 27 января, произошла авария с участием легковушки и автомобиля конвойной службы. В результате ДТП было заблокировано движение трамваев.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент случился на улице Глубочицкой.

Авария произошла на улице Глубочицкой.

"Предварительно было установлено, что автомобиль Ford на скорости въехал в машину конвойной службы. В результате аварии никто не пострадал. Из-за столкновения, временно было был заблокировано движение трамваев в обе стороны", – рассказал наш собеседник.

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Из-за ДТП было заблокировано движение трамваев.

Он добавил, что информации о пострадавших не поступало. Водители были трезвы в момент ДТП.

В пресс-службе коммунального предприятия "Киевпасстранс" подтвердили информацию о том, что временно приостановлено движение трамваев, как в направлении Контрактовой площади, так и Лукьяновки.

Напомним, в Днепровском районе столицы в ночь с 26 на 27 января произошла авария с участием автомобилей Dodge, Mercedes и Dacia. В результате ДТП пострадал водитель одной из машин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе Киева в ночь с 27 на 28 января произошла авария с участием двух внедорожников. Сила удара была такой, что обломки машин разбросало на несколько метров вокруг.

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