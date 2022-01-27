В Киеве на Подоле произошла авария с участием "автозака": движение трамваев было остановлено. Фото

В Подольском районе Киева в четверг, 27 января, произошла авария с участием легковушки и автомобиля конвойной службы. В результате ДТП было заблокировано движение трамваев.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент случился на улице Глубочицкой.

"Предварительно было установлено, что автомобиль Ford на скорости въехал в машину конвойной службы. В результате аварии никто не пострадал. Из-за столкновения, временно было был заблокировано движение трамваев в обе стороны", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, что информации о пострадавших не поступало. Водители были трезвы в момент ДТП.

В пресс-службе коммунального предприятия "Киевпасстранс" подтвердили информацию о том, что временно приостановлено движение трамваев, как в направлении Контрактовой площади, так и Лукьяновки.

Напомним, в Днепровском районе столицы в ночь с 26 на 27 января произошла авария с участием автомобилей Dodge, Mercedes и Dacia. В результате ДТП пострадал водитель одной из машин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе Киева в ночь с 27 на 28 января произошла авария с участием двух внедорожников. Сила удара была такой, что обломки машин разбросало на несколько метров вокруг.