В Киеве столкнулись два внедорожника: обломки машин разбросало на несколько метров вокруг. Фото

В Шевченковском районе Киева в ночь с 27 на 28 января произошла авария с участием двух внедорожников. Сила удара была такой, что обломки машин разбросало на несколько метров вокруг.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. Инцидент случился на пересечении улиц Симона Петлюры и Саксаганского.

"Предварительно было установлено, что водитель Audi двигался по улице Симона Петлюры. По встречной полосе ехал автомобиль Jeep, который начал заворачивать налево на улицу Саксаганского, тем самым не пропустил Audi", – говорится в сообщении.

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В результате аварии оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. Обломки разбросало по дороге

На месте ДТП медики осмотрели водителя Audi, но от госпитализации мужчина отказался. Обстоятельства и причины автопроисшествия установит следствие.

Напомним, вблизи села Соколовка Киевской области 26 января микроавтобус Mersedes Vito на скорости въехал в металлический отбойник. В результате аварии пострадали два пассажира автотранспорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева в ночь с 26 на 27 января произошла авария с участием автомобилей Dodge, Mercedes и Dacia. В результате ДТП пострадал водитель одной из машин.