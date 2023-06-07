В Киеве на пешеходном переходе столкнулись велосипедист и мужчина на электросамокате: обоих госпитализировали. Фото

В Печерском районе Киева на пешеходном переходе столкнулись велосипедист и мужчина на электросамокате. В результате аварии в больницу госпитализировали обоих участников происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства ДТП установят следователи.

"Столкновение двухколесных транспортных средств: в итоге травмированы водители и вызов следователей. Вчера правоохранители получили вызов про ДТП с пострадавшими на улице Гетьмана Скоропадского, где дорогу не поделили велосипедист и водитель самоката. Патрульные обеспечили охрану места дорожно-транспортного происшествия. А обоих травмированы. события госпитализировали медики. Дальнейшим выяснением всех обстоятельств будут заниматься следователи", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители призвали граждан быть максимально внимательными и сконцентрированными, как на дороге, так и на тротуаре. Это может спасти жизнь и уберечь от возможных травм.

В Печерском районе Киева в пятницу, 2 июня, на проезжую часть бульвара Леси Украинки рухнула электроопора. В результате пострадал мужчина, который ехал на электросамокате.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Киеве в среду, 7 июня, на Брестском проспекте перевернулся на сторону перевозивший клубнику микроавтобус. В результате ДТП на этом участке дороги возникла большая пробка.

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