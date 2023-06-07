В Киеве на Берестейском проспекте перевернулся микроавтобус с клубникой: возникла большая пробка. Видео

В Киеве в среду, 7 июня, на Берестейском проспекте перевернулся микроавтобус, перевозивший клубнику. В результате ДТП на этом участке дороги возникла большая пробка.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины аварии установят стражи порядка (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Причина огромной утренней пробки на Брестском проспекте (Победы) в сторону центра – водитель микроавтобуса, который не справился с управлением и перевернулся на бок, рассыпав к убнику по всей дороге. К счастью, обошлось без жертв и травмированных", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть последствия ДТП. В частности, рассыпанную на дороге ягоду, а также машину, которую уже поставили на колеса.

Напомним, в Соломенском районе Киева в воскресенье, 28 мая, произошла авария с участием автомобиля Opel Vectra. В результате ДТП у легковушки вырвало двигатель, а водителя из истерзанной машины деблокировали спасатели. В Печерском районе Киева во вторник, 6 июня, на бульваре Леси Украинки произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП, предварительно, травмы получили четыре человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи Белой Церкви Киевской области легковушка Ford на скорости протаранила отбойник. В результате ДТП травмы получили двое пассажиров авто – женщина и ее дочь.

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