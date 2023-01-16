В Киеве на перроне станции метро мужчина потерял сознание: пассажира пытались реанимировать, но он скончался

В Киеве в понедельник, 16 января, одному из пассажиров стало плохо на платформе станции метро "Житомирская". Правоохранитель и граждане предоставили мужчине к медицинской помощи, но, к сожалению, он скончался в машине скорой помощи.

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Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе столичной полиции. Причины кончины гражданина установит медицинская экспертиза.

По словам правоохранителей, утром на платформе станции метро "Житомирская" пассажиру стало плохо.

"Сразу же на помощь пришли граждане и полицейский, который немедленно приступил к реанимационным действиям с помощью дефибриллятора. В дальнейшем пострадавшего передали медикам", – рассказали в пресс-службе.

К сожалению, мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.

Напомним, в Киеве патрульные спасли мужчину, который хотел покончить с собой. Правоохранители успели схватить гражданина, когда тот пытался прыгнуть с моста. В столице женщина пыталась совершить самоубийство на глазах у собственных детей. Благодаря действиям бойцов полка полиции спецназначения киевлянку удалось спасти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в субботу, 14 января, патрульные спасли мужчину, которому стало плохо на льду. Инспекторы провалились на тонком льду в воду, но смогли вытащить гражданина на берег.

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