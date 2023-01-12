В Киеве патрульные спасли мужчину, пытавшегося прыгнуть с моста. Видео

В Киеве патрульные спасли мужчину, который хотел покончить с собой. Правоохранители успели схватить гражданина, когда тот пытался прыгнуть с моста.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Пока мужчине ничего не угрожает (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На днях взволнованные очевидцы обратились к полицейским и сообщили о человеке, который сидит за парапетом моста и намерен прыгнуть. Инспекторы сразу бросились на указанное место. Им удалось подобрать нужные слова, чтобы приблизиться к мужчине и схватить его за руки", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, на помощь патрульным пришли их коллеги и совместными усилиями они быстро вытащили гражданина из-за поручней в безопасное место. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, в Киеве патрульные спасли женщину, которая пыталась покончить с собой. Правоохранители предоставили киевлянке в медицинскую помощь, а затем передали ее врачам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина пыталась совершить самоубийство на глазах у собственных детей. Благодаря действиям бойцов полка полиции спецназначения киевлянку удалось спасти.

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