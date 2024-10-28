В Киеве на Печерске в ботсаду Гришко обнаружили взрывоопасный предмет. Подробности и фото

В Печерском районе Киева в Ботаническом саду имени Николая Гришко обнаружили артиллерийский снаряд. Еще один взрывоопасный предмет нашли на территории Вышгородского района Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Боеприпасы были вывезены на спецполигон для дальнейшего уничтожения.

"В Печерском районе Киева на территории Ботанического сада был найден артиллерийский снаряд калибра 76 мм, который пролежал в земле со времен Второй мировой войны", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, аналогичный снаряд обнаружили саперы в лесах села Лютеж Вышгородского района Киевской области. В ГСЧС в очередной раз напомнили, что подобные находки до сих пор представляют значительную опасность для жизни, особенно в местах, где гуляют люди.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области жители одного из населенных пунктов обнаружили на поле остатки ракеты X-55. Чтобы удалили "находку", на место вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области работники во время уборки промышленной зоны обнаружили минометную мину в САУ "Нона-С". Взрывоопасную находку изъяли саперы.

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