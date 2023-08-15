В Киеве на Печерске страшная авария: водителей и пассажиров забрала скорая. Фото и видео

Вечером во вторник, 15 августа, в Киеве на Печерске произошло серьезное ДТП. На светофоре на пересечении улиц Генерала Алмазова и Арсенальной столкнулись BMW и Volkswagen Passat.

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Машины получили серьезные повреждения, пострадали водители обоих транспортных средств. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Их и пассажиров черной BMW забрала скорая. До приезда медиков одному из пассажиров оказывали домедицинскую помощь.

В Telegram-канале "dtp.kiev.ua ВОЙНА" пишут, что двух людей госпитализировали в тяжелом состоянии. Серьезно пострадал водитель Volkswagen.

"BMW пролетел по полосе общественного транспорта и врезался в Volkswagen который разворачивался на Печерской?" – добавили в сети.

Удар был настолько сильным, что аккумулятор BMW выбросило на другую сторону дороги. По проезжей части и на тротуарах были разбросаны обломки машин.

Из-за ДТП полностью перекрыто движение по улице Генерала Алмазова в сторону выезда на бульвар Леси Украинки.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи Обухова Киевской области в воскресенье, 13 августа, произошла авария с участием двух легковушек. Чтобы достать пострадавшего из поврежденного авто, спасателям и правоохранителям понадобилось несколько часов.

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