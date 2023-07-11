В Киеве на Оболони зафиксировали случаи пищевого отравления: в кондитерских изделиях обнаружили сальмонеллу

В Оболонском районе Киева зафиксировали три случая заболевания острой кишечной инфекцией. Предварительно, вероятной причиной болезни могло стать употребление некачественной кондитерской продукции одной из торговых сетей столицы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра контроля и профилактики болезней. Пациентам оказана необходимая медицинская помощь.

"06-10 июля на территории Оболонского района города Киева было зарегистрировано 3 случая заболевания острой кишечной инфекцией. По предварительной информации, вероятной причиной болезни могло стать употребление гражданами 4 июля некачественной кондитерской продукции собственного производства одной из торговых сетей столицы", – сообщили в пресс-службе .

Согласно результатам бактериологического обследования в полученных образцах был выделен сальмонелла. Все пациенты получили необходимую медицинскую помощь и находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, а Одессе в семье переселенцев из Херсона умерли четырехлетние двойни после употребления овощей, купленных на рынке. Их мать вызвала домой детский врач по объявлению на сайте ОLX, однако ее усилия оказались тщетными. Правоохранители подозревают медикиню в ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекших гибель детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Старостино Раздельнянского района Одесщины произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. По состоянию на 9 утра 7 июля четыре человека умерли, еще семеро – в больнице в тяжелом состоянии.

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