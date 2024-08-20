В Киеве на Оболони в результате столкновения с легковушкой загорелся мотоцикл: есть пострадавшие. Фото и видео

В Оболонском районе Киева в результате столкновения с легковушкой загорелся мотоцикл. В ДТП пострадали водитель и пассажир двухколесного транспорта.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

По словам спасателей, 20 августа в 14:30 в них поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на проспекте Владимира Ивасюка.

"В результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла произошло возгорание мотоцикла. Пожар ликвидирован в 14:55. Во время ДТП пострадали водитель и пассажир двухколесного транспорта", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Киевской области с 1 января по 31 июля было зафиксировано 1065 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварий погибли 102 человека. В Бородянке Киевской области легковушка на скорости протаранила металлическое ограждение и сбила женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Тетиев Киевской области водитель легковушки сбила женщину и ее малолетнюю дочь. В результате ДТП пешеходы были травмированы – их госпитализировали в больницу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!