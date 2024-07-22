В Киеве на Оболони в результате ДТП перевернулась легковушка. Подробности, фото и видео

В Оболонском районе столицы в понедельник, 22 июля, произошла авария, в результате которой опрокинулся автомобиль Citroen. Чтобы ликвидировать последствия ДТП, на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева. Причины происшествия будут устанавливать правоохранители.

Как рассказали в ГСЧС, 22 июля в 09:48 в них поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Городской.

"В результате аварии опрокинулся автомобиль Citroen. Спасатели оказывали помощь по переворачиванию транспортного средства. К счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области с 1 января по 30 июня правоохранители зафиксировали 860 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварий за полгода на дорогах региона погибли более 80 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области вечером в воскресенье, 21 июля, произошла смертельная авария – автомобиль Volkswagen влетел в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, авто двигалось на большой скорости.

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