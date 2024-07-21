Под Киевом женщина на бешеной скорости влетела в остановку: водитель погибла, ее сына спасают медики. Видео

В Киевской области вечером в воскресенье, 21 июля, произошла смертельная авария – автомобиль Volkswagen влетел в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, авто двигалось на большой скорости.

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По информации источников OBOZ.UA в правоохранительных органах, за рулем находилась женщина 1990 года рождения. Водитель скончалась на месте ДТП.

Авария произошла в населенном пункте Шевченково в Бучанском районе Киевской области. Местные каналы в Telegram опубликовали кадры с места инцидента.

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По данным источников, в авто также находился ребенок 2018 года рождения, он получил травмы.

Позже в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области сообщили, что, по предварительной информации, 34-летняя водитель "Volkswagen Tiguan", двигаясь со стороны села Белогородка в направлении автодороги Киев – Чоп, не справилась с управлением и совершила наезд на бетонные блоки и остановку общественного транспорта.

Авария произошла около 17:56, в этот момент на остановке, к счастью, не было людей.

"В результате аварии, водитель погибла на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи. Пассажир авто – 6-летний парень, сын водительницы, в сопровождении отца и медиков был доставлен в больницу", – говорится в сообщении.

Накануне в Киеве на улице Новоконстантиновской произошла авария с участием трех легковушек и мотоцикла. Предварительно есть пострадавшие, на месте несколько машин скорой помощи.

А в Борисполе полицейские разыскали водителя, совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места происшествия. В момент аварии женщина переходила дорогу по переходу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области с 1 января по 30 июня правоохранители зафиксировали 860 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварий за полгода на дорогах региона погибли более 80 человек.

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