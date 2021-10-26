В Киеве на Оболони произошел пожар в многоэтажке. Фото и видео

В Оболонском районе Киева во вторник, 26 октября, произошел пожар в квартире на пятом этаже многоэтажного дома, расположенного на улице Героев Сталинграда, 57. К счастью, никто не пострадал.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Возгорание возникло на территории около 20 квадратных метров (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как рассказали спасатели, информация о пожаре в жилом девятиэтажном доме к ним поступила около 7:30.

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"На месте происшествия пожарные сразу же приступили к тушению огня. В 7:53 возгорание на площади 20 метров квадратных было локализовано, а в 8:09 – ликвидировано", – уточнили в пресс-службе.

Спасатели добавили, что в результате происшествия никто не пострадал, причины возникновения пожара установят правоохранители.

Напомним, в Вишневом Киевской области вечером, 11 октября, произошел пожар в многоэтажном доме, расположенном на улице Машиностроителей. В результате происшествия мужчина получил ожоги и скончался в больнице.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19 октября во время тушения пожара в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Семашко, 21 в Киеве, спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.